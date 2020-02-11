Турецкая Партия националистического движения выступает за пересмотр отношений с РФ
12:00 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Турции должно пересмотреть отношения с Россией из-за разногласий в Сирии. С таким утверждением выступил во вторник председатель Партии националистического движения (ПДН) Девлет Бахчели.
"Россия, которая пытается одновременно контролировать как Сирию, так и Турцию, не имеет добрых намерений. Мы надеемся, что правительство пересмотрит отношения с Россией. Каких-либо результатов от [переговоров] в Астане, Сочи, Женеве, или от дипломатических контактов до сих пор не было, и их не следует ожидать. [Вина за гибель наших военных] лежит как на России, которая подготовила для этого обстановку, так и на Сирии", - считает Бахчели.
Председатель ПДН также выразил мнение, что Анкаре "нужно уже сейчас планировать наступление на Дамаск, если такая необходимость появится". "Сожгите Сирию, уничтожьте Идлиб, положите конец Асаду", - приводит слова политика телеканал Эн-ти-ви.
Высказывания лидера Партии националистического движения, которая является ключевым партнером в коалиции с возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партией справедливости и развития, сделаны на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе.
Как отмечали ранее в МИД РФ, российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.
Кроме того, 3 и 10 февраля турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии, в результате чего погибли десять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала.
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