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НОВОСТИ

Британское правительство одобрит строительство скоростной ж/д магистрали - СМИ

11:47 11.02.2020

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Иллюстрация SIEMENS / PA
Как стало известно Би-би-си, правительство намерено одобрить спорный железнодорожный проект High Speed ​​2 (HS2). 

Во вторник премьер-министр ожидает объявления информации о маршруте, связывающем Лондон с Бирмингемом, а затем с Манчестером и Лидсом. Сторонники плана говорят, что это улучшит время транспортировки, создаст рабочие места и уравновесит экономику Великобритании.

Но рост стоимости проекта и обвинения в неумелом руководстве вызвали гнев критиков. HS2, который должен быть завершен к 2040 году, уже вышел за рамки бюджета и отстает от графика.

Ожидается, что правительство одобрит всю линию. Тем не менее, оно попытается внести изменения во второй этап проекта - маршруты в Манчестер и Лидс - чтобы сэкономить деньги.

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