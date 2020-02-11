Британское правительство одобрит строительство скоростной ж/д магистрали - СМИ
11:47 11.02.2020
|Иллюстрация SIEMENS / PA
Во вторник премьер-министр ожидает объявления информации о маршруте, связывающем Лондон с Бирмингемом, а затем с Манчестером и Лидсом. Сторонники плана говорят, что это улучшит время транспортировки, создаст рабочие места и уравновесит экономику Великобритании.
Но рост стоимости проекта и обвинения в неумелом руководстве вызвали гнев критиков. HS2, который должен быть завершен к 2040 году, уже вышел за рамки бюджета и отстает от графика.
Ожидается, что правительство одобрит всю линию. Тем не менее, оно попытается внести изменения во второй этап проекта - маршруты в Манчестер и Лидс - чтобы сэкономить деньги.
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