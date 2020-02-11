Возможность обнуления президентских сроков не обсуждается - Хабриева
12:20 11.02.2020 Источник: Интерфакс
Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Талия Хабриева опровергла сообщения о том, что группа обсуждает возможность обнуления президентских сроков для действующего главы государства в связи с внесением поправок в Основной закон.
"Нет, такое предложение не обсуждается", - сказала Хабриева "Интерфаксу" во вторник.
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