Возможность обнуления президентских сроков не обсуждается - Хабриева

12:20 Источник: Интерфакс

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Талия Хабриева опровергла сообщения о том, что группа обсуждает возможность обнуления президентских сроков для действующего главы государства в связи с внесением поправок в Основной закон.

"Нет, такое предложение не обсуждается", - сказала Хабриева "Интерфаксу" во вторник.