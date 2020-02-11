В Алтайском крае молодые люди сбросили девушку с железнодорожного моста
12:32 11.02.2020 Источник: Газета.Ru
Двое молодых мужчин сбросили девушку с железнодорожного моста через реку Чумыш в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Полицейские установили, что между 20-летним жителем поселка Тальменка и его 24-летней знакомой возникли неприязненные отношения. Молодой мужчина вместе с 18-летним товарищем заманили девушку на мост и сбросили ее вниз.
На утро пострадавшую под мостом обнаружил местный житель, который вызвал полицию и скорую помощь. Девушку госпитализировали с травмами и переохлаждением.
На данный момент обо подозреваемых задержаны и по решению суда взяты под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Покушение на убийство». Газета.Ru
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