В Алтайском крае молодые люди сбросили девушку с железнодорожного моста

12:32 Источник: Газета.Ru

Двое молодых мужчин сбросили девушку с железнодорожного моста через реку Чумыш в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Полицейские установили, что между 20-летним жителем поселка Тальменка и его 24-летней знакомой возникли неприязненные отношения. Молодой мужчина вместе с 18-летним товарищем заманили девушку на мост и сбросили ее вниз.

На утро пострадавшую под мостом обнаружил местный житель, который вызвал полицию и скорую помощь. Девушку госпитализировали с травмами и переохлаждением.

На данный момент обо подозреваемых задержаны и по решению суда взяты под стражу.

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