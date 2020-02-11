0
0
121
НОВОСТИ

В Алтайском крае молодые люди сбросили девушку с железнодорожного моста

12:32 11.02.2020 Источник: Газета.Ru

Двое молодых мужчин сбросили девушку с железнодорожного моста через реку Чумыш в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Полицейские установили, что между 20-летним жителем поселка Тальменка и его 24-летней знакомой возникли неприязненные отношения. Молодой мужчина вместе с 18-летним товарищем заманили девушку на мост и сбросили ее вниз.

На утро пострадавшую под мостом обнаружил местный житель, который вызвал полицию и скорую помощь. Девушку госпитализировали с травмами и переохлаждением.

На данный момент обо подозреваемых задержаны и по решению суда взяты под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Покушение на убийство».  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 11.02.2020
Рабочая группа предложит увеличить квоту президента до 30 сенаторов
0
54
13:20 11.02.2020
США располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты - Трамп
0
73
13:05 11.02.2020
Кабмин предложил Госдуме повысить возраст пребывания ректоров в должности до 70 лет
0
96
13:00 11.02.2020
ВС РФ предложил распространить суд присяжных на все категории особо тяжких дел
0
94
12:20 11.02.2020
Возможность обнуления президентских сроков не обсуждается - Хабриева
0
150
12:05 11.02.2020
Мировой уровень выбросов углекислого газа стабилизировался впервые за 3 года
0
163
12:00 11.02.2020
Турецкая Партия националистического движения выступает за пересмотр отношений с РФ
0
207
11:47 11.02.2020
Британское правительство одобрит строительство скоростной ж/д магистрали - СМИ
0
189
11:32 11.02.2020
Россияне, эвакуированные из Уханя, после карантина отправятся в 44 города
0
199
11:20 11.02.2020
В Северной Ирландии впервые зарегистрируют однополый брак
0
199

Возврат к списку