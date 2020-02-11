ВС РФ предложил распространить суд присяжных на все категории особо тяжких дел

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России предлагает включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение всех категорий дел по особо тяжким преступлениям и всех дел о преступлениях в сфере предпринимательства (за исключением уголовных дел, содержащих гостайну - тем самым, под суд присяжных не подпадут, например, дела о шпионаже и госизмене - прим. ТАСС). Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.

"Учитывая, что суды РФ имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и на преступления в сфере предпринимательской деятельности, в которых отсутствуют сведения, содержащие гостайну", - сказал Лебедев.