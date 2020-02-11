Кабмин предложил Госдуме повысить возраст пребывания ректоров в должности до 70 лет
13:05 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект об увеличении предельного возраста для пребывания в должности ректора вуза до 70 лет, при этом срок пребывания руководителей МГУ и СПбГУ на своих постах может продлеваться. Текст опубликован в думской электронной базе.
Согласно законопроекту, предельный возраст повышается с 65 лет до 70 лет без права продления. В то же время, согласно пояснительным материалам, в Трудовой кодекс вносится оговорка о том, что отдельных случаях, предусмотренных, "федеральным законом от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете", срок пребывания ректора или руководителя научной организации в своей должности по достижении им возраста 70 лет может продлеваться.
НОВОСТИ
- 13:32 11.02.2020
- Рабочая группа предложит увеличить квоту президента до 30 сенаторов
- 13:20 11.02.2020
- США располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты - Трамп
- 13:00 11.02.2020
- ВС РФ предложил распространить суд присяжных на все категории особо тяжких дел
- 12:32 11.02.2020
- В Алтайском крае молодые люди сбросили девушку с железнодорожного моста
- 12:20 11.02.2020
- Возможность обнуления президентских сроков не обсуждается - Хабриева
- 12:05 11.02.2020
- Мировой уровень выбросов углекислого газа стабилизировался впервые за 3 года
- 12:00 11.02.2020
- Турецкая Партия националистического движения выступает за пересмотр отношений с РФ
- 11:47 11.02.2020
- Британское правительство одобрит строительство скоростной ж/д магистрали - СМИ
- 11:32 11.02.2020
- Россияне, эвакуированные из Уханя, после карантина отправятся в 44 города
- 11:20 11.02.2020
- В Северной Ирландии впервые зарегистрируют однополый брак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать