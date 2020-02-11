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Кабмин предложил Госдуме повысить возраст пребывания ректоров в должности до 70 лет

13:05 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект об увеличении предельного возраста для пребывания в должности ректора вуза до 70 лет, при этом срок пребывания руководителей МГУ и СПбГУ на своих постах может продлеваться. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, предельный возраст повышается с 65 лет до 70 лет без права продления. В то же время, согласно пояснительным материалам, в Трудовой кодекс вносится оговорка о том, что отдельных случаях, предусмотренных, "федеральным законом от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ "О Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете", срок пребывания ректора или руководителя научной организации в своей должности по достижении им возраста 70 лет может продлеваться.

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