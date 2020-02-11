США располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты - Трамп
13:20 11.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Американские военные располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем «обычные» ракеты. Об этом рассказал президент Соединенных штатов Дональд Трамп.
Увеличение расходов на ядерное оружие Трамп назвал вынужденной мерой. По его словам, именно Россия и Китай своими действиями провоцируют Америку на такой шаг. Эхо Москвы
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