США располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты - Трамп

13:20 Источник: Эхо Москвы

Американские военные располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем «обычные» ракеты. Об этом рассказал президент Соединенных штатов Дональд Трамп.

Увеличение расходов на ядерное оружие Трамп назвал вынужденной мерой. По его словам, именно Россия и Китай своими действиями провоцируют Америку на такой шаг. Эхо Москвы