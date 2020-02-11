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Рабочая группа предложит увеличить квоту президента до 30 сенаторов

13:32 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок к конституции предложит увеличить до 30 число сенаторов, которые могут быть назначены в Совет Федерации президентом, семь из них будут назначаться пожизненно. Об этом сообщил во вторник сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Есть понимание, что от РФ будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них в той норме, которую мы сейчас взяли за основу, будут пожизненно работать в Сенате", - сказал Крашенинников журналистам по итогам заседания рабочей группы. Согласно действующим нормам, президент может назначать сенаторов в количестве не более 10% от общего состава Совфеда.

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