Компенсации за бесплатный доступ к значимым интернет-ресурсам проработает кабмин - Песков
14:00 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопросы, связанные с возможной выплатой компенсаций операторам связи за бесплатный доступ граждан к социально значимым интернет- ресурсам, лежат в компетенции правительства РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
"С этой темой будет разбираться правительство, - отметил он, переадресовав вопрос к кабмину. - Конкретной проработкой, конкретным изучением этих финансовых запросов [о компенсациях] будет заниматься правительство".
С идеей создания проекта по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в послании Федеральному собранию выступил президент РФ Владимир Путин.
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