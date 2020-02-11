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Компенсации за бесплатный доступ к значимым интернет-ресурсам проработает кабмин - Песков

14:00 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопросы, связанные с возможной выплатой компенсаций операторам связи за бесплатный доступ граждан к социально значимым интернет- ресурсам, лежат в компетенции правительства РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"С этой темой будет разбираться правительство, - отметил он, переадресовав вопрос к кабмину. - Конкретной проработкой, конкретным изучением этих финансовых запросов [о компенсациях] будет заниматься правительство".

С идеей создания проекта по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в послании Федеральному собранию выступил президент РФ Владимир Путин.

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