В Африке выявлен коронавирус
14:12 11.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Коронавирус выявлен в Африке. В российском МИДе сообщили о случаях заболевания.
Замдиректора департамента Африки российского ведомства Олег Озеров на пресс-конференции опроверг информацию о том, что в Африке нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.
По последним данным китайских властей, число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, превысило 42 тысячи 600, смертельных случаев больше одной тысячи. Говорит Москва
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