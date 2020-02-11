Число высокоточных крылатых ракет в войсках за 8 лет выросло в 30 раз - Шойгу

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество высокоточных крылатых ракет в российской армии в период с 2012 года увеличилось более чем в 30 раз, а количество их носителей - более чем в 12 раз. Об этом заявил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на открытии оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом вооруженных сил.

"Ускоренными темпами ведется оснащение высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Количество его носителей с 2012 года увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - в 30 [раз]. Время подготовки полетных заданий сокращено с полутора месяцев до трех часов", - сообщил министр.