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За выходные бесплатный онкоскрининг в Москве прошли более 11 000 человек

14:10 11.02.2020

За первые два дня проведения акции, посвящённой Всемирному дню борьбы против рака, бесплатный онкоскрининг был организован для более чем 11 000 горожан. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, эффективность лечения онкозаболеваний зависит от того, насколько рано будет выявлен опасный недуг у пациента.

"Для удобства москвичей мы приняли решение провести акцию по скринингу шести наиболее распространенных онкологических заболеваний в выходные дни, - отметила Ракова. - За прошедшие субботу и воскресенье онкоскринг в медицинских организациях прошли 11600 человек: около 8000 женщин и 3000 мужчин. По предварительным итогам диагностики более 100 человек с подозрением на онкозаболевание были направлены на дополнительные обследования".

По словам заместителя мэра, акцию продолжат 15, 16 и 29 февраля. В ней могут участвовать москвичи, прикрепленные к городским поликлиника, у которых есть полис ОМС выданный в Москве. Бесплатный онкоскрининг проводится в феврале по субботам и воскресеньям в 50 городских поликлиниках, а также в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его 15 филиалах.

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