Студентка в Тюмени, у которой нашли коронавирус, выписана после выздоровления - власти
15:00 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайская студентка Тюменского индустриального университета, у которой 31 января был выявлен коронавирус, выписана из больницы после выздоровления. Об этом сообщила глава Тюменского областного департамента здравоохранения Инна Куликова на брифинге.
"Все последующие лабораторные исследования показали, что все хорошо. Сегодня мы ее вписали", - сказала она.
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