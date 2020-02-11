Большинство микрозаймов в РФ выдается людям, которые отдают на выплаты по другим кредитам более половины дохода
15:12 11.02.2020 Источник: Эхо Москвы
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