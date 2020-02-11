Полицейские, избившие подростка в Петербурге, приговорены к реальным срокам заключения
15:32 11.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Суд приговорил полицейских, которые избили подростка в Петербурге, к реальным срокам заключения. Бывшие сотрудники Колпинского отделения раскаялись, извинились и выплатили ущерб, но всё равно отправились за решётку.
Колпинский районный суд решил, что правоохранители превысили полномочия. В конце мая сотрудники Евгений Аунинг и Алексей Заброда привезли в отделение 17-летнего Вадима Коваля. Охранник супермаркета заподозрил его в краже. По словам Коваля, его уложили на пол, сняли штаны и избили резиновыми дубинками. Также он отмечал, что его били руками и ногами по разным частям тела. А бабушка, которая пришла в отделение даже не узнала внука. На суде Ауниг и Заброда рассказали, что не выдержали грубых слов со стороны задержанного. По их утверждению, молодой человек их неоднократно оскорблял. В зале суда сослуживцы полицейских рассказали о положительных качествах сотрудников. Сами они извинились перед Ковалем и выплатили его семье суммарно 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Однако судья Ирина Браславская приняла решение отправить Заброду в колонию на год и восемь месяцев, а Аунига — на полтора года. Также оба получили двухлетний запрет на службу в органах.
Бывших сотрудников полиции взяли под стражу в зале суда. Эхо Москвы
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