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Эрдоган пригрозил Сирии "высокой ценой" за убийство турецких военных в Идлибе

16:00 11.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Президент Турции пригрозил Сирии «высокой ценой» за убийство пяти турецких военных в Идлибе. Еще пять человек получили ранения.

Реджеп Тайип Эрдоган завтра объявит о новых решениях по Сирии. Одновременно в Москве и Анкаре анонсировали телефонный разговор президентов Турции и России.  Эхо Москвы

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