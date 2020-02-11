Эрдоган пригрозил Сирии "высокой ценой" за убийство турецких военных в Идлибе
16:00 11.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Реджеп Тайип Эрдоган завтра объявит о новых решениях по Сирии. Одновременно в Москве и Анкаре анонсировали телефонный разговор президентов Турции и России. Эхо Москвы
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