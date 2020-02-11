В Новосибирске арестован директор Института горного дела
16:12 11.02.2020 Источник: Интерфакс
Заельцовский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору Института горного дела имени Г.А.Чинакала (ИГД) Андрею Кондратенко, подозреваемому в мошенничестве, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из суда.
"Избрать Кондратенко Андрею Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 марта 2020 года", - огласила решение судья Анастасия Криницына.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, настаивавшего на заключении под стражу Кондратенко. Защита просила об избрании более мягкой меры пресечения.
Кондратенко предъявлено обвинение по трем эпизодам мошенничества. Свою вину он не признал.
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