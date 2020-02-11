Голодец подтвердила, что набсовет Сбербанка утвердил ее кандидатуру в правление банка
16:32 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывшая вице-премьер Ольга Голодец подтвердила, что наблюдательный совет Сбербанка утвердил ее кандидатуру на пост заместителя председателя правления кредитной организации. Об этом она сообщила ТАСС.
"Набсовет Сбербанка утвердил мое назначение", - сказала она в беседе с ТАСС.
В свою очередь глава банка Герман Греф отметил, что назначение Голодец в Сбербанк должно пройти согласование в ЦБ РФ.
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