Весна может прийти в европейскую часть РФ в течение нескольких недель

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Росгидромет прогнозирует наступление весны в европейской части России. По данным учёных, весенняя погода наступит в течение ближайших нескольких недель, сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

При этом он призвал осторожнее относиться к прогнозам, так как нынешний год стал необычным по погодным условиям. По словам Шумакова, если прогноз сбудется, то его можно назвать шедевром. Говорит Москва