Весна может прийти в европейскую часть РФ в течение нескольких недель
17:00 11.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Росгидромет прогнозирует наступление весны в европейской части России. По данным учёных, весенняя погода наступит в течение ближайших нескольких недель, сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.
При этом он призвал осторожнее относиться к прогнозам, так как нынешний год стал необычным по погодным условиям. По словам Шумакова, если прогноз сбудется, то его можно назвать шедевром. Говорит Москва
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