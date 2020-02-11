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НОВОСТИ

Весна может прийти в европейскую часть РФ в течение нескольких недель

17:00 11.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Росгидромет прогнозирует наступление весны в европейской части России. По данным учёных, весенняя погода наступит в течение ближайших нескольких недель, сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

При этом он призвал осторожнее относиться к прогнозам, так как нынешний год стал необычным по погодным условиям. По словам Шумакова, если прогноз сбудется, то его можно назвать шедевром.  Говорит Москва

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