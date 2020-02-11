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В ВШЭ утвердили изменения в правилах, ограничивающие политическую деятельность студентов

17:12 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов утвердил изменения во внутренние правила вуза, которые запрещают студентам и сотрудникам делать политические заявления от лица вуза или коллектива. Соответствующие документы за подписью главы ВШЭ опубликованы на сайте университета во вторник.

О том, что ВШЭ намерена внести изменения во внутренние правила, стало известно 17 января. Возможные изменения предполагали запрет на упоминание о своей связи с вузом при обсуждении политических тем, "вызывающих существенные разногласия в обществе". В конце января ученый совет ВШЭ принял новые правила внутреннего распорядка с изменениями, в частности исключив формулировку о разногласиях.

Так, новые правила запрещают студентам и преподавателям делать политические заявления от имени вуза, "в случае участия в политической деятельности принять разумные и доступные меры по исключению аффилиации с университетом, кроме случаев, когда обозначение статуса обучающегося университета предусмотрено законодательством РФ".

Кроме того, принятые изменения запрещают студентам и преподавателям вести политическую деятельность на территории вуза, а также на "территории, где проходят мероприятия, организованные университетом, и в информационных системах и сетях университета".

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