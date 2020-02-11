Экс-президенты РФ смогут становиться пожизненными членами Совфеда - поправки
17:40 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывшие президенты РФ получат право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих полномочий. Соответствующие поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в конституции предложила группа депутатов Госдумы и сенаторов.
"Кроме того, согласно поправкам, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации - после окончания срока своих полномочий, либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации", - сообщила во вторник пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
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