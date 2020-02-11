Гендиректор ВОЗ назвал возможные сроки создания вакцины против "Уханьской пневмонии"

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые образцы вакцины от нового коронавируса могут быть готовы через полтора года. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Первая вакцина [от коронавируса нового типа] может быть готова через 18 месяцев, так что сегодня нам нужно использовать все средства, чтобы противостоять вирусу", - приводит агентство "Рейтер" его слова.