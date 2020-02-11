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На заседании Совбеза ООН Махмуд Аббас отверг "сделку века"

19:00 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинский народ отвергает "сделку века" и хочет справедливого мира. Об этом заявил во вторник президент Государства Палестины Махмуд Аббас в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном обсуждению мирного плана США по палестино- израильскому урегулированию.

"Американский план мира игнорирует национальные права палестинцев и лишает их Восточного Иерусалима как столицы государства, поэтому мы отвергаем эту сделку", - подчеркнул он.

ООН продолжит содействовать урегулированию между Палестиной и Израилем на основании соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генассамблеи, предусматривающих двугосударственное решение. С таким заявлением выступил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности, посвященном мирному плану США по палестино- израильскому урегулированию.

"Настало время диалога, примирения и здравого смысла, - отметил он. - Я призываю лидеров Израиля и Палестины продемонстрировать политическую волю для достижения справедливого и устойчивого мира, который должно поддержать международное сообщество".

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