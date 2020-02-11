Цены на газ в Европе могут вырасти уже в следующем году - "Газпром экспорт"

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Газпром" ожидает повышение цен на газ в Европе уже в 2021 году. Об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на Дне инвестора компании в Нью-Йорке.

"Кроме того, низкая цена в этом году отразится на принятии окончательных инвестиционных решений по планируемым СПГ проектам. А с учетом ожидаемого роста спроса на СПГ эти факторы проводят к росту форвардных цен уже после 2020 года. Это, в свою очередь, положительно отразится и на выручке "Газпрома", - добавила она.