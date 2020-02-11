Армия Сирии готова реагировать на "атаки турецких оккупационных сил"
19:15 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сирийская арабская армия находится в полной готовности, чтобы достойно реагировать на любые атаки войск Турции. С таким заявлением выступило во вторник командование сирийской армии, обращение приводит агентство САНА.
Армейское командование подтвердило, что "Вооруженные силы Сирии продолжают выполнять свои конституционные и национальные задачи и готовы реагировать на атаки турецких оккупационных сил".
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