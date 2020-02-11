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ЦРУ 50 лет читало чужие "письма" через свою тайную фирму в Швейцарии - СМИ

19:45 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с помощью базировавшейся в Швейцарии компании Crypto AG, производившей устройства шифрования, перехватывало в течение полувека секретную информацию более чем 120 стран. Об этом сообщает во вторник газета "Вашингтон пост".

"Правительства по всему миру более 50 лет доверяли одной компании каналы связи со своими шпионами и дипломатические тайны. Компания Crypto AG, получив свой первый контракт от США в годы Второй мировой войны, на десятилетия стала главным разработчиком машин шифрования, а затем и соответствующих чипов и программного обеспечения", - отмечается в публикации.

Данная фирма обслуживала более 120 стран, включая Иран, государства Латинской Америки и Ватикан. "Однако никто из клиентов не предполагал, что фирмой тайно владеет Центральное разведывательное управление США в партнерстве с западногерманской разведкой, - утверждает газета. - Данные спецслужбы использовали оборудование компании для взлома кодов шифровок стран".

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