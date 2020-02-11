Аббас: Я готов прямо сейчас остаться здесь, в ООН, чтобы начать переговоры

20:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов продлить свой визит в Нью-Йорк, чтобы незамедлительно начать переговоры с Израилем в штаб-квартире ООН.

"Я готов прямо сейчас остаться здесь, в ООН, чтобы начать переговоры", - сказал он во вторник в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном "сделке века" США.

Постпред Израиля при ООН Данни Данон ометил в ответ на слова Аббаса, что, по мнению еврейского государства, на серьезность намерений Аббаса указывал бы его приезд в Вашингтон или Иерусалим.