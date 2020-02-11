Аббас: Я готов прямо сейчас остаться здесь, в ООН, чтобы начать переговоры
20:26 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов продлить свой визит в Нью-Йорк, чтобы незамедлительно начать переговоры с Израилем в штаб-квартире ООН.
"Я готов прямо сейчас остаться здесь, в ООН, чтобы начать переговоры", - сказал он во вторник в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном "сделке века" США.
Постпред Израиля при ООН Данни Данон ометил в ответ на слова Аббаса, что, по мнению еврейского государства, на серьезность намерений Аббаса указывал бы его приезд в Вашингтон или Иерусалим.
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