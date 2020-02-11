Facebook присоединилась к компаниям, которые не поедут на Mobile World Congress

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания Facebook отказалась от участия в одной крупнейших в мире выставок мобильной индустрии - Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress), который должен пройти с 24 по 27 февраля в Барселоне. Об этом сообщило во вторник агентство Европа Пресс.

Причина, по которой компания отказалась от участия в мероприятии, - вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-19 (ранее его называли 2019-nCoV). "В качестве меры предосторожности сотрудники Facebook не станут присутствовать на Mobile World Congress в этом году из-за роста рисков для здоровья населения, связанных с коронавирусом", - отметили в компании.

Аналогичное решение ранее приняли южнокорейская LG, шведская Ericsson, американские Amazon и Intel, японская Sony и другие крупные компании. Как ожидается, организаторы мобильного конгресса в пятницу примут решение, проводить ли его.