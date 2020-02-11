В планах ЕС - пересмотр соглашения о свободной торговле с Украиной

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский Союз в течение текущего года планирует провести всю подготовительную работу, связанную с пересмотром Соглашения о свободной торговле Украины с ЕС. Об этом во вторник заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи на совместном с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком брифинге в Киеве.

"В наших планах - пересмотр Соглашения о свободной торговле Украины с ЕС. Мы планируем сделать всю подготовительную работу в этом году, чтобы быстрее провести переговоры и подписать документы", - отметил он.