Китай ожидает, что страны ВТО воздержаться от ограничений, связанных с коронвирусом
22:00 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай призвал членов Всемирной торговой организации (ВТО) воздержаться от введения коммерческих ограничений по мотивам, связанным со вспышкой в стране коронвируса. Об этом представитель КНР заявил во вторник на заседании комитета по упрощению процедур торговли, сообщил журналистам на условиях анонимности один из торговых представителей в Женеве, хорошо знакомый с данным вопросом.
"Представитель Китая, взявший слово перед завершением заседания комитета, выразил надежду, что члены ВТО будут следовать правилам ВТО, уважать авторитет и профессиональные рекомендации Всемирной организации здравоохранения и воздержатся от расширения введения ненужных торговых ограничений", - подчеркнул источник.
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