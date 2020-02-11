Китай ожидает, что страны ВТО воздержаться от ограничений, связанных с коронвирусом

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай призвал членов Всемирной торговой организации (ВТО) воздержаться от введения коммерческих ограничений по мотивам, связанным со вспышкой в стране коронвируса. Об этом представитель КНР заявил во вторник на заседании комитета по упрощению процедур торговли, сообщил журналистам на условиях анонимности один из торговых представителей в Женеве, хорошо знакомый с данным вопросом.

"Представитель Китая, взявший слово перед завершением заседания комитета, выразил надежду, что члены ВТО будут следовать правилам ВТО, уважать авторитет и профессиональные рекомендации Всемирной организации здравоохранения и воздержатся от расширения введения ненужных торговых ограничений", - подчеркнул источник.