0
0
103
НОВОСТИ

Китай ожидает, что страны ВТО воздержаться от ограничений, связанных с коронвирусом

22:00 11.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай призвал членов Всемирной торговой организации (ВТО) воздержаться от введения коммерческих ограничений по мотивам, связанным со вспышкой в стране коронвируса. Об этом представитель КНР заявил во вторник на заседании комитета по упрощению процедур торговли, сообщил журналистам на условиях анонимности один из торговых представителей в Женеве, хорошо знакомый с данным вопросом.

"Представитель Китая, взявший слово перед завершением заседания комитета, выразил надежду, что члены ВТО будут следовать правилам ВТО, уважать авторитет и профессиональные рекомендации Всемирной организации здравоохранения и воздержатся от расширения введения ненужных торговых ограничений", - подчеркнул источник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:15 11.02.2020
В планах ЕС - пересмотр соглашения о свободной торговле с Украиной
0
184
20:50 11.02.2020
Facebook присоединилась к компаниям, которые не поедут на Mobile World Congress
0
188
20:26 11.02.2020
Аббас: Я готов прямо сейчас остаться здесь, в ООН, чтобы начать переговоры
0
211
19:45 11.02.2020
ЦРУ 50 лет читало чужие "письма" через свою тайную фирму в Швейцарии - СМИ
0
274
19:15 11.02.2020
Армия Сирии готова реагировать на "атаки турецких оккупационных сил"
0
320
19:00 11.02.2020
На заседании Совбеза ООН Махмуд Аббас отверг "сделку века"
0
321
18:45 11.02.2020
Гендиректор ВОЗ назвал возможные сроки создания вакцины против "Уханьской пневмонии"
0
336
18:25 11.02.2020
Цены на газ в Европе могут вырасти уже в следующем году - "Газпром экспорт"
0
336
17:40 11.02.2020
Экс-президенты РФ смогут становиться пожизненными членами Совфеда - поправки
0
372
17:12 11.02.2020
В ВШЭ утвердили изменения в правилах, ограничивающие политическую деятельность студентов
0
376

Возврат к списку