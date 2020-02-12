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Для международной борьбы с короновирусом Канада выделила 1,5 млн долларов США

08:15 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады выделили 2 млн канадских долларов (1,5 млн долларов США) на финансовую поддержку международной борьбы с распространением пневмонии нового типа. Об этом во вторник говорится в заявлении канадского правительства.

"Канада выделила 2 млн долларов на помощь подверженным распространению [вируса] странам, чтобы они могли реагировать [на эту угрозу]", - отмечается в заявлении. В нем не указывается, для помощи каким именно странам предназначены указанные средства, но сообщается, что, в частности, на прошлой неделе из Канады в Китай было доставлено 16 тонн средств индивидуальной защиты.

В заявлении также говорится, что канадский премьер- министр Джастин Трюдо по вторник провел встречу с представителями специальной группы, которая призвана принимать оперативные меры для нераспространения коронавируса на территории Канады. В нее, в частности, входят члены правительства. По итогам встречи премьер- министра заверили, что риск распространения вируса в стране по-прежнему остается на очень низком уровне.

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