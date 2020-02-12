Белый дом завершил реорганизацию и сокращения в Совета национальной безопасности
07:50 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реорганизация Совета национальной безопасности США при Белом доме и сокращение его кадров завершены, численность сотрудников составит 115-120 человек к концу нынешней недели. Об этом сообщил во вторник помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.
"Оптимизация штата [СНБ] завершена. Я думаю, что у нас будет примерно 115-120 сотрудников [в СНБ] к концу этой недели", - подчеркнул он. О'Брайен добавил, что власти не собираются делать из СНБ орган, который будет дублировать функции Госдепартамента или Пентагона.
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