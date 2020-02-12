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Въезд из китайской провинции Чжэцзян в Японию запрещен всем - Абэ

07:40 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии приняли решение ввести запрет на въезд в страну жителям китайской провинции Чжэцзян и посещавшим ее иностранцам. Об этом в среду на заседании специального правительственного штаба по борьбе с распространением коронавируса объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По словам главы японского правительства, такие меры направлены на предотвращение распространения коронавируса. По данным японского общественного телевидения, запрет будет действовать в отношении иностранцев, которые посещали этот район за две недели до въезда в Японию, а также людей, заграничные паспорта которых были выданы в этой китайской провинции.

С 1 февраля аналогичные правила применяются в отношении провинции Хубэй, где был зафиксирован очаг распространения вируса COVID-19 (ранее его называли 2019-nCoV). В соответствии с ними на данный момент японские пограничные службы отказали во въезде 48 людям.

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