Предложение США о помощи в борьбе с коронвирусом Китай пока не принял - Белый дом
08:45 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай пока не принял предложение Соединенных Штатов о помощи в борьбе с распространением коронвируса и отправке в страну американских врачей, однако оно остается в силе. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.
"Мы не знаем, откуда он (коронавирус - прим. ТАСС) взялся. Мы не знаем его происхождение и то, как он появился", - отметил он. "У нас нет американских врачей в этом районе", - подчеркнул О'Брайен.
"Мы предложили Китаю возможность того, чтобы американские доктора из ЦКПЗ (Центров по контролю и профилактике заболеваний) и другие эксперты приехали в Китай и помогли. Это предложение не было принято в настоящий момент, но оно остается в силе", - сообщил помощник президента.
По его оценкам, ситуация со вспышкой пневмонии, вызванной вирусом, остается "крайне серьезной". О'Брайен при этом не стал комментировать выдвинутую ранее американская газета "Вашингтон таймс" версию о происхождении коронавируса из лаборатории института в городе Ухане, связанной с закрытой китайской программой биологического оружия. "У меня нет информации по этому поводу, так что я не могу комментировать это", - сказал представитель американской администрации. Ранее во вторник первый заместитель директора ЦКПЗ Энн Шукат назвали эту теорию слухами.
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