В Москве и Подмосковье ожидаются около нуля и небольшие осадки - Гидрометцентр

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики прогнозируют в среду облачную погоду с небольшими осадками в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от минус одного до одного градуса выше нуля, ночью возможны заморозки до минус четырех градусов.

В Подмосковье температура будет колебаться от минус трех до двух градусов тепла, в ночь на четверг термометры покажут минус четыре градуса. Скорость южного ветра не превысит 10 м/с.

"Небольшие осадки. Местами гололедица", - говорится в сообщении. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 мск четверга. Атмосферное давление в регионе составит 733 мм ртутного столба.