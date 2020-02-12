В Москве и Подмосковье ожидаются около нуля и небольшие осадки - Гидрометцентр
08:30 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Синоптики прогнозируют в среду облачную погоду с небольшими осадками в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве от минус одного до одного градуса выше нуля, ночью возможны заморозки до минус четырех градусов.
В Подмосковье температура будет колебаться от минус трех до двух градусов тепла, в ночь на четверг термометры покажут минус четыре градуса. Скорость южного ветра не превысит 10 м/с.
"Небольшие осадки. Местами гололедица", - говорится в сообщении. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 мск четверга. Атмосферное давление в регионе составит 733 мм ртутного столба.
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