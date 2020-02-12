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ФСБ потребовала ключи шифрования у ряда крупных российских сайтов - СМИ

09:00 12.02.2020 Источник: Эхо Москвы

ФСБ потребовала ключи шифрования у крупнейших российских сайтов. Это происходило во время летних московских протестов.

Сайты avito, ucoz, rutube, habr и еще семь сервисов получили в минувшем августе письма из Федеральной Службы Безопасности с требованием организовать круглосуточный доступ ведомства к своей информационной системе. Об этом несколько источников на интернет-рынке рассказали изданиям «Медуза» и The Bell. Сообщения были подписаны главой центра ФСБ Михаилом Михайловым. Там сказано, что договориться о совместной работе можно будет или в здании ведомства на Кузнецком мосту, или непосредственно в офисах организаций.

Все эти сайты уже находятся в реестре организаторов распространителей информации и по нескольким законам, которые принято называть «пакет Яровой», обязаны выполнить требование спецслужбы.

Эти нормы президент подписал еще в 2016-ом, но за три года подобные требования выставляли только мессенджеру telegram и компании yandex. В первом случае организация отказалась выполнять закон, и на территории России её официально заблокировали. Во втором – её представители объявили, что подчиниться требованиям технически невозможно, а затем начали переговоры с ФСБ. Чем они закончились – неизвестно.

В самой ФСБ эту информацию еще не комментировали.  Эхо Москвы

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