Депутат Рады предложил возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу
09:05 12.02.2020 Источник: РБК
Украина может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».
«Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом», — заявил депутат. По его словам, обмен на воду для полуострова может произойти, если «они отходят в Ростов, и мы устанавливаем контроль над границей». РБК
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