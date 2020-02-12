Депутат Рады предложил возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу

09:05 Источник: РБК

Украина может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».

«Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом», — заявил депутат. По его словам, обмен на воду для полуострова может произойти, если «они отходят в Ростов, и мы устанавливаем контроль над границей». РБК