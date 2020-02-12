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США допустили "серьезные переговоры" с РФ и Китаем по сокращению ядерных запасов

09:20 12.02.2020 Источник: РБК

США могут провести «серьезные переговоры» с Россией и Китаем по сокращению ядерных запасов, заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале организации.

«США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идет в комбинации с инвестициями президента в Минобороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьезного разговора о сокращении [запасов] ядерного оружия в ближайшие месяцы», — заявил О'Брайен (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, обсуждение продления договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) планируется провести за закрытыми дверями.  РБК

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