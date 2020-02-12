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Вслед за сильнейшими пожарами на Австралию обрушились самые мощные за последние годы дожди

10:05 12.02.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

Вслед за сильнейшими пожарами на австралийский штат Новый Южный Уэльс обрушились самые мощные за последние годы дожди. Власти и местные жители надеются, что это поможет полностью справиться с огнем в этой части континента к концу недели.

По данным пожарной службы штата (RFS), потоп потушил около 30 очагов возгорания, еще 24 продолжают полыхать по всему Новому Южному Уэльсу.

Погасли два самых мощных очага к югу и к северу от Сиднея, которые горели с ноября прошлого года и уничтожили 500 тысяч гектаров земли каждый.

"Судя по прогнозу погоды, мы возьмем оставшиеся очаги под контроль довольно быстро. Надеемся, что к концу недели их не останется вовсе", - сказал Би-би-си представитель RFS Джеймс МоррисРусская служба Би-би-си

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