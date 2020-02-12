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НОВОСТИ

Сумма неуплаченных алиментов в России обновила исторический рекорд

10:20 12.02.2020 Источник: Известия

Сумма долгов россиян по алиментам по итогам 2019 года составила 152 млрд рублей. «Известия» выяснили это, проанализировав отчетность Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В сравнении с прошлым годом число должников несколько сократилось, однако сумма неуплаченных алиментов увеличилась на 13% и обновила исторический рекорд. Относительно 2012 года долги по алиментам выросли почти в восемь раз.

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