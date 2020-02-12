ГИБДД получит право аннулировать результаты "липового" техосмотра - СМИ
10:32 12.02.2020 Источник: Коммерсант.ru
МВД, по данным “Ъ”, также готовит новый общедоступный сервис, который позволит гражданам по VIN-номеру выяснить, где автомобиль проходил ТО и когда закончится диагностическая карта.
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