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ГИБДД получит право аннулировать результаты "липового" техосмотра - СМИ

10:32 12.02.2020 Источник: Коммерсант.ru

ГИБДД получит право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала, следует из проекта постановления правительства. Сведения будут передаваться страховщикам. Компании должны аннулировать полис, считают эксперты, но страховщики говорят, что пока этого сделать невозможно из-за особенностей законодательства.

МВД, по данным “Ъ”, также готовит новый общедоступный сервис, который позволит гражданам по VIN-номеру выяснить, где автомобиль проходил ТО и когда закончится диагностическая карта.

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