США показали мировую карту активности ВМФ РФ и Китая
11:00 12.02.2020 Источник: Lenta.ru
|Фото US DOD
Там же отмечается, что Москва усилила свое присутствие, в частности, вблизи юго-восточного побережья Северной Америки, в Карибском бассейне, в северной части Атлантического океана, в Средиземном море и в Арктике.
В издании обращают внимание на резко увеличившуюся активность Китая на российском Дальнем Востоке, в частности, в Чукотском море.
В октябре 2019 года телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки сообщила, что в течение нескольких дней с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми российских атомных подводных лодок, целью которых является попытка зайти максимально незаметно и далеко в воды Северной Атлантики. Lenta.Ru
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