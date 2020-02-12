0
0
18
НОВОСТИ

США показали мировую карту активности ВМФ РФ и Китая

11:00 12.02.2020 Источник: Lenta.ru

navy.jpg
Фото US DOD
В проекте бюджета Пентагона на 2021 год содержится карта, на которой показаны участки Мирового океана, где Россия и Китай проявляют повышенную активность, пишет The Drive.

Там же отмечается, что Москва усилила свое присутствие, в частности, вблизи юго-восточного побережья Северной Америки, в Карибском бассейне, в северной части Атлантического океана, в Средиземном море и в Арктике.

В издании обращают внимание на резко увеличившуюся активность Китая на российском Дальнем Востоке, в частности, в Чукотском море.

В октябре 2019 года телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки сообщила, что в течение нескольких дней с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми российских атомных подводных лодок, целью которых является попытка зайти максимально незаметно и далеко в воды Северной Атлантики.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 12.02.2020
Турция перебросила новые подкрепления в Сирию - ТВ
0
41
10:32 12.02.2020
ГИБДД получит право аннулировать результаты "липового" техосмотра - СМИ
0
93
10:20 12.02.2020
Сумма неуплаченных алиментов в России обновила исторический рекорд
0
124
10:05 12.02.2020
Вслед за сильнейшими пожарами на Австралию обрушились самые мощные за последние годы дожди
0
143
10:00 12.02.2020
За год удвоилось число российских регионов с дефицитом бюджета
0
156
09:32 12.02.2020
За два года уровень доверия Путину снизился почти в два раза - опрос
0
214
09:20 12.02.2020
США допустили "серьезные переговоры" с РФ и Китаем по сокращению ядерных запасов
0
180
09:05 12.02.2020
Депутат Рады предложил возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу
0
198
09:00 12.02.2020
ФСБ потребовала ключи шифрования у ряда крупных российских сайтов - СМИ
0
209
08:45 12.02.2020
Предложение США о помощи в борьбе с коронвирусом Китай пока не принял - Белый дом
0
211

Возврат к списку