Турция перебросила новые подкрепления в Сирию - ТВ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция направила в среду в Сирию дополнительные воинские подразделения. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал "Скай ньюс - Арабия".

По его данным, новые турецкие подкрепления пересекли на рассвете сирийскую границу и выдвинулись в направлении западных районов провинции Алеппо. Как отмечает телеканал, турецкие военные создают новый пункт наблюдения, который будет располагаться на дороге между населенными пунктами Атариб и Эль-Джина.

В субботу Анатолийское агентство проинформировало об отправке Турцией к сирийской границе колонны из 300 грузовиков и бронированных машин. По его сведениям, переброска турецких сил ведется на протяжении последних нескольких дней.