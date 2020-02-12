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Турция перебросила новые подкрепления в Сирию - ТВ

11:05 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция направила в среду в Сирию дополнительные воинские подразделения. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал "Скай ньюс - Арабия".

По его данным, новые турецкие подкрепления пересекли на рассвете сирийскую границу и выдвинулись в направлении западных районов провинции Алеппо. Как отмечает телеканал, турецкие военные создают новый пункт наблюдения, который будет располагаться на дороге между населенными пунктами Атариб и Эль-Джина.

В субботу Анатолийское агентство проинформировало об отправке Турцией к сирийской границе колонны из 300 грузовиков и бронированных машин. По его сведениям, переброска турецких сил ведется на протяжении последних нескольких дней.

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