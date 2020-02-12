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Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире, значительно обогнав Байдена

11:20 12.02.2020 Источник: Газета.Ru

На праймериз в Нью-Гэмпшире после обработки более 90% данных с участков победил кандидат в американские президенты от Демократической партии Берни Сандерс, сообщает CNN.

Политик вышел на сцену Нью-Гемпшире и объявил о своей победе. Он выразил благодарность людям, которые помогали ему, а также своим оппонентам.

«Мы едем в Неваду, мы едем в Южную Каролину, мы собираемся выиграть и в этих штатах», — сказал Сандерс.

Известно, что второе место на праймерис занял мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, на третьем месте — сенатор Миннесоты Эми Клобушар, далее – сенатор от штата Массачусетса Элизабет Уоррен и экс-вице-президент США Джо Байден.  Газета.Ru

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