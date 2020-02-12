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В почтовом отделении в Амстердаме прогремели два взрыва - Reuters

12:00 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй взрыв произошел в среду в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

По их данным, пострадавших нет. Ранее полиция города опубликовала на своей странице в "Твиттере" сообщение о взрыве в офисе почтовой компании. В результате того инцидента также никто не пострадал. В первом случае речь шла, предположительно, о посылке со взрывчаткой.

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