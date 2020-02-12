Турция намерена вытеснить войска Сирии за пределы наблюдательных постов в Идлибе - Эрдоган

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не менее 14 турецких военнослужащих погибли в результате двух обстрелов позиций вооруженных сил республики в сирийской провинции Идлиб.

"На сегодняшний день число наших погибших солдат в результате нападений режима [президента Сирии Башара Асада] в Идлибе составляет 14 человек", - сказал он, выступая в парламенте.

Турция решительно настроена на то, чтобы до конца февраля вытеснить войска Сирии за пределы своих наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил в среду, выступая в парламенте, турецкий президент Тайип Эрдоган.

"Турция полна решимости вытеснить войска режима [президента Сирии Башара Асада] за пределы идлибской зоны деэскалации, за пределы наших наблюдательных постов, до конца февраля", - заявил он, указав на готовность Анкары "применить для этого любую необходимую силу".

Эрдоган также подчеркнул, что его страна впредь будет наносить ответные удары по позициям сирийских войск "даже за пределами территорий, оговоренных в сочинском меморандуме, в случае нападения на турецких военных".