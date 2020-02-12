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Путин и Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Идлибе - Кремль

12:32 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону различные аспекты сирийского урегулирования, в том числе в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего, в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

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