Инфицированных коронавирусом в РФ официально больше нет
13:00 12.02.2020 Источник: Эхо Москвы
В России официально больше нет инфицированных коронавирусом. Накануне из больницы в Тюмени была выписана студентка из Китая, сегодня клинику в забайкальском крае покинул китаец, который, как сообщали некоторые СМИ, жаловался на недостаточное внимание к себе со стороны российских медиков. Власти сообщил, что он полностью выздоровел. Его жена и ребенок пока еще находятся под наблюдением врачей. Эхо Москвы
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