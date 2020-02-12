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НОВОСТИ

Инфицированных коронавирусом в РФ официально больше нет

13:00 12.02.2020 Источник: Эхо Москвы

В России официально больше нет инфицированных коронавирусом. Накануне из больницы в Тюмени была выписана студентка из Китая, сегодня клинику в забайкальском крае покинул китаец, который, как сообщали некоторые СМИ, жаловался на недостаточное внимание к себе со стороны российских медиков. Власти сообщил, что он полностью выздоровел. Его жена и ребенок пока еще находятся под наблюдением врачей.  Эхо Москвы

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