0
0
131
НОВОСТИ

Швеция по-прежнему выступает за сохранение антироссийских санкций ЕС - декларация

13:05 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика Швеции в отношении России остается неизменной, королевство является последовательным сторонником антироссийских санкций. Об этом говорится во внешнеполитической декларации 2020 года, обнародованной в среду правительством страны и представленной в парламенте шведским министром иностранных дел Анн Линде.

"Политика правительства в отношении России остается неизменной, - отмечается в документе. - Мы работаем над тем, чтобы сохранить санкции ЕС против России, пока остаются причины, по которым они были введены". Правительство Швеции напоминает в связи с этим о ситуации на востоке Украины.

В то же время королевство будет сотрудничать с Россией в областях, представляющих взаимный интерес, указывается в декларации. "Это приносит пользу нашей безопасности и стабильности в нашем регионе", - поясняется в документе.

Двусторонние контакты между Швецией и Россией с 2014 года полностью заморожены. В 2017 году состоялись переговоры глав МИД, в 2019-м на форуме в Санкт-Петербурге впервые встретились президент РФ и премьер-министр Швеции, а Линде в начале февраля побывала в Москве по приглашению своего коллеги Сергея Лаврова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 12.02.2020
Турция намерена вытеснить войска Сирии за пределы наблюдательных постов в Идлибе - Эрдоган
0
44
11:05 12.02.2020
Турция перебросила новые подкрепления в Сирию - ТВ
0
56
11:00 12.02.2020
США показали мировую карту активности ВМФ РФ и Китая
0
60
19:45 11.02.2020
ЦРУ 50 лет читало чужие "письма" через свою тайную фирму в Швейцарии - СМИ
0
127
19:15 11.02.2020
Армия Сирии готова реагировать на "атаки турецких оккупационных сил"
0
125
14:32 11.02.2020
Число высокоточных крылатых ракет в войсках за 8 лет выросло в 30 раз - Шойгу
0
150
13:20 11.02.2020
США располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты - Трамп
0
145
21:20 10.02.2020
Турция нанесла удары по 115 целям армии Сирии в ответ на обстрел своих военных
0
150
16:00 10.02.2020
Пять турецких солдат погибли при ударе сирийской армии - Минобороны Турции
0
168
12:32 10.02.2020
Трамп намерен существенно увеличить бюджет ядерного арсенала страны в 2021 году
0
150

Возврат к списку