В Госдуме предложили наказывать страховые компании за незаконное оформление ТО

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме требуют штрафовать страховые компании за незаконное оформление ТО. В ведомстве поддержали право ГИБДД отменять результаты незаконного техосмотра. За управление автомобилем без ТО предусмотрен штраф в 2 тысячи рублей. Сегодня об изменениях в работе инспекции написал «Коммерсантъ».

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев в интервью радиостанции «Говорит Москва» объяснил, что данная мера обезопасит водителя от поломок.

«Приведёт к порядку, я думаю. Потому что не секрет ни для кого, что он [водитель — ГМ.] заплатил те же самые тысячу – полторы, может даже меньше. И пожалуйста, тебе тут же на месте могут оформить страховку, которая ОСАГО, и ездить никуда не надо».

Также Сураев добавил, что необходимо наказывать страховые компании.

«Надо, наверное, эту систему менять и искоренять, потому что у нас всегда оказывается крайним водитель. И он платит из своего кармана. Может, тут надо отлавливать и наказывать страховые или может их представителей, которые могут за небольшие деньги оформить ТО прям на месте, никуда не выезжая. Я думаю, в первую очередь надо их штрафовать, чтобы они этого не делали. Тогда человек нормально поедет и пройдёт техобслуживание».

Разработанный Минтрансом документ вступит в силу в июне. Предполагается, что теперь процесс ТО будет фиксироваться на фото.